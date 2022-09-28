Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu belirtilen açıklamada, yaşananlar nedeniyle tüm sorumluluğun, durumu kasıtlı olarak gerginleştirmeye çalışan Erivan yönetiminde olduğu ifade edildi.

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Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ermenistan askerlerinin ateş açması sonucu Azerbaycan askeri yaralandı - Son Dakika

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