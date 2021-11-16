Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Ermenistan ordusunun askeri araçları yok edildi" - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Ermenistan ordusunun askeri araçları yok edildi"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin askeri araçlarının yok edildiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin askeri araçlarının yok edildiğini duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni tarafının yaptığı provokasyona karşılık olarak Azerbaycan birlikleri tarafından Ermenistan ordusuna ait tanksavar ve havan toplarının imha edildiği belirtildi. Sınırdaki gerginliğin devam ettiği ifade edilen açıklamada, çatışmaların ve operasyonların da sürdürüldüğü aktarıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ayrıca, sınırdaki durum hakkında halkı düzenli olarak bilgilendireceğini kaydetti. (Kamil Nadirli/İHA)

Son Dakika

Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz

Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı

Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a Morutan'dan kötü haber

Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor

Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir

Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti