Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine top atışları sürüyor - Son Dakika
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Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine top atışları sürüyor

14.09.2022 12:17
Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine top atışları sürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Kelbecer'deki Azerbaycan ordusuna ait mevzileri top atışına tutmaya devam ettiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Kelbecer'deki Azerbaycan ordusuna ait mevzileri top atışına tutmaya devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer'in Zeylik, Yellice ve Yukarı Ayrım köyleri istikametindeki mevzilerin, Basargeçer ilinin Yukarı Şorca, Aşağı Şorca ve Zerkend köylerindeki Ermeni mevzilerinden D-20 ve D-30 toplarıyla ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Uluslararası toplumun çağrılarına ve ateşkes konusunda varılan mutabakata rağmen, sınır bölgelerinde Ermeni güçlerin top ve diğer ağır silahları kullanarak gerçekleştirdiği saldırı ve provokasyonlar devam ediyor. Durumun gerginleşmesinin tüm sorumluluğu Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetimine aitti. Azerbaycan ordusu, yalnızca meşru askeri hedefler olan atış noktalarına karşı lokal önlemler almaktadır. Ermenistan tarafı, kışkırtıcı eylemlerden kaçınmalı ve ateşkes konusunda varılan mutabakata bağlı kalmalıdır." denildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusu 50 şehit vermişti.

Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

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Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine top atışları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine top atışları sürüyor - Son Dakika
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