Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Saldırısında 50 Askerin Şehit Düştüğünü Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Saldırısında 50 Askerin Şehit Düştüğünü Açıkladı

13.09.2022 21:50
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Saldırısında 50 Askerin Şehit Düştüğünü Açıkladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan saldırısı sonucu 50 askerin şehit düştüğünü açıkladı. Taziye mesajı yayınlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye her zaman Can Azerbaycan’ın yanında olacaktır” dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan saldırısı sonucu 50 askerin şehit düştüğünü açıkladı. Taziye mesajı yayınlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye her zaman Can Azerbaycan'ın yanında olacaktır" dedi.

Ermenistan'ın sınır hattında bugün yaptığı saldırıda Azerbaycan'ın 50 askerinin şehit düştüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "13 Eylül'de Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'ın Kelbecer, Laçın, Taşkasan ve Zengilan bölgelerine yönelik büyük çaplı provokasyonlarını önleyen Silahlı Kuvvetlere mensup 50 asker şehit oldu. Allah şehitlerimize rahmet eylesin" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da şu taziye mesajını yayınladı:

"Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda hayatlarını kaybeden Azerbaycan ordusunun kahraman şehitlerine rahmet, yakınlarına sabır ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Türkiye her zaman Can Azerbaycan'ın yanında olacaktır."

YORUMLAR
500
Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeniden başlayan çatışmalar hakkında sert sözler: Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeniden başlayan çatışmalar hakkında sert sözler: Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar yeniden başladı! ABD'nin işine gelmedi Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar yeniden başladı! ABD'nin işine gelmedi
Kaynak: ANKA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Saldırısında 50 Askerin Şehit Düştüğünü Açıkladı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
21:28 Ünlü şarkıcı Kaan Boşnak'ın mesajları ifşa oldu: Beyaz sütyeninle seni hamile bırakayım
20:55 50 askeri şehit olan Azerbaycan'a Milli Savunma Bakanlığı'ndan başsağlığı! Ermenistan'a da çağrı yapıldı
20:49 Yılan uzmanı gittiği evde saldırıya uğradı! Yılan bileğini kopardı
20:40 Milli güreşçi Rıza Kayaalp tarihe geçti! 5'inci kez dünya şampiyonu oldu
19:59 Çatışmaların bilançosu açıklandı! 50 Azerbaycan askeri şehit düştü
19:28 Yunanistan yine yaptı! Türk karasularına itilen bebek ve çocukların da aralarında bulunduğu göçmenler can verdi
19:21 İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'enflasyon' sözlerine tepki: Aksini düşünen de bu işi bilmiyordur
19:16 Rize'de korkunç olay! İlişkileri olduğunu iddia ettiği eşi ile kuzenini öldürdü
19:16 Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! İşte sosyal konut projesinde evlerin yapılacağı İstanbul ilçeleri...
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geliyor! Yer ve zaman belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 21:50:13. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Saldırısında 50 Askerin Şehit Düştüğünü Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement