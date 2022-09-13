Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Saldırısında 50 Askerin Şehit Düştüğünü Açıkladı

Ermenistan'ın sınır hattında bugün yaptığı saldırıda Azerbaycan'ın 50 askerinin şehit düştüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "13 Eylül 'de Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'ın Kelbecer, Laçın, Taşkasan ve Zengilan bölgelerine yönelik büyük çaplı provokasyonlarını önleyen Silahlı Kuvvetlere mensup 50 asker şehit oldu. Allah şehitlerimize rahmet eylesin" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

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