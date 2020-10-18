Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Ermenistan sınırda da ateşkesi ihlal etti" - Son Dakika

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan ile sınır bölgelerinde de ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun 00.05-04.00 saatlerinde Ermenistan'ın Çemberek ve Berd bölgelerinden Azerbaycan'ın Gedebey ve Tovuz bölgeleri yönündeki Azerbaycan mevzilerine büyük kalibreli silahlarla ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes, bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.