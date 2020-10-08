Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "İstikamet Karabağ" - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "İstikamet Karabağ"

08.10.2020 19:23
Azerbaycan Savunma Bakanlığı:

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı bölgelerden bir adım bile geri çekilmediğini vurgulayarak, "Her şey operasyon planına uygun sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı bölgelerden bir adım bile geri çekilmediğini vurgulayarak, "Her şey operasyon planına uygun sürüyor. İstikamet Karabağ." dedi.

Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Bugün Ermenistan-Azerbaycan sınırına yakın bölgede Ermenistan'a ait bir İHA'nın Azerbaycan hava savunma birliklerince düşürüldüğünü bildiren Anar Eyvazov, Ermenistan'ın askeri altyapılarına ve mühimmat depolarına top atışlarıyla büyük darbe indirildiğini kaydetti.

Eyvazov, yer değiştirme faaliyetini hayata geçiren Ermenistan ordusuna ait askeri konvoyun Azerbaycan ordusunun nokta atışı ile darmadağın edildiğini belirtti.

Cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan ordusuna ait 10 tank, 6 D-20 obüs, 1 Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracın imha edildiği bildiren Anar Eyvazov, Ermenistan ordusunun 1'inci ve 7'nci alaylarının askerlerinin firar ettiğini de aktardı.

Mağlubiyetle karşı karşıya kalan Ermenistan güçlerinin Goranboy, Terter, Ağdam, Ağcabedi ve Berde illerine Toçka-U füzeleri de kullanarak ateş açtığını belirten Eyvazov, Azerbaycanlı sivillerden ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Azerbaycan ordusunun vurduğu tüm hedeflerin uluslararası kurallara uygun yasal hedefler olduğunun altını çizen Anar Eyvazov, "Azerbaycan ordusunun hiçbir teçhizat sorunu yok. Ordumuz, karşı saldırı başlattığı günden bugüne kadar işgalden kurtardığı bölgelerden bir adım bile geri çekilmemiştir. Tam aksine her şey operasyon planına uygun sürüyor. İstikamet Karabağ. Zafer bizimdir." ifadesini kullandı.

Ermenistan, Azerbaycan, Operasyon, Karabağ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 'İstikamet Karabağ' - Son Dakika

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