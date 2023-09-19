Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Karabağ'daki Ermeni nüfusun tehlikeli bölgeden tahliyesini sağlamak amacıyla Laçın yolu üzerinde ve diğer... - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Karabağ'daki Ermeni nüfusun tehlikeli bölgeden tahliyesini sağlamak amacıyla Laçın yolu üzerinde ve diğer...

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Karabağ\'daki Ermeni nüfusun tehlikeli bölgeden tahliyesini sağlamak amacıyla Laçın yolu üzerinde ve diğer...
Son Güncelleme: 19.09.2023 14:06

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Karabağ'daki Ermeni nüfusun tehlikeli bölgeden tahliyesini sağlamak amacıyla Laçın yolu üzerinde ve diğer istikametlerde insani koridor ve kabul noktaları oluşturuldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki sivil Ermeni nüfusunun tehlikeli bölgeden tahliyesini sağlamak amacıyla Laçın yolu üzerinde ve diğer istikametlerde insani koridor ve kabul noktaları oluşturulduğunu duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yürüttüğü yerel antiterör tedbirlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, tedbirler kapsamında siviller ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığı, yalnızca meşru askeri hedeflerin yok edildiği ifade edildi.

Karabağ'daki sivil Ermenilere, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin askeri tesislerinin bulunduğu mekanlardan uzak durma ve onlara destek olmama çağrısı yapılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Bununla ilgili olarak mobil SMS servisi aracılığıyla Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin Ermeni sakinlerine bilgi gönderilmiştir. Aynı zamanda hoparlörlerle halk uyarılmakta ve bilgilendirme broşürleri dağıtılmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti kanunları ve uluslararası insani hukuk normlarına uygun olarak güvenliği garanti edilen kamu, sosyal, eğitim, sağlık, dini ve diğer tesislerin korunması ve savunması sağlanacaktır. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, bedensel engelliler ve hastalara gerekli tıbbi ve diğer yardımlar sağlanacak, içme suyu ve yiyecek ihtiyaçları karşılanacaktır. Nüfusun tehlikeli bölgeden tahliyesini sağlamak amacıyla Laçın yolu üzerinde ve diğer istikametlerde insani koridor ve kabul noktaları oluşturulmuştur."

Bakanlık, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarmak amacıyla yerel antiterör önlemleri başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: İHA

Ermenistan, Azerbaycan, SMS, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 'Karabağ'daki Ermeni nüfusun tehlikeli bölgeden tahliyesini sağlamak amacıyla Laçın yolu üzerinde ve diğer... - Son Dakika


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