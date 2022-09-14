Ermenistan ordusu Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan mevzilerini top atışına tuttu - Son Dakika
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Ermenistan ordusu Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan mevzilerini top atışına tuttu

14.09.2022 09:26
Ermenistan ordusu Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan mevzilerini top atışına tuttu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan ordusuna ait mevzilerin, Ermenistan ordusunca top atışına tutulduğunu duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan ordusuna ait mevzilerin, Ermenistan ordusunca top atışına tutulduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "Ateşkese rağmen dün gece ve bu sabah saatlerinde Kelbecer ve Laçın'daki birliklerimiz, Ermenistan ordusunca havan topu ve toplarla ateş altına alındı. Buradaki birliklerimiz de misillemede bulundu." denildi.

Açıklamada, Azerbaycan mevzilerine belirli aralıklara ateş edildiği, Azerbaycanlı birliklerin de gerekli yanıtı verdiği kaydedildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan ordusu Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan mevzilerini top atışına tuttu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ermenistan ordusu Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan mevzilerini top atışına tuttu - Son Dakika
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