Açıklamada, "09.00'dan itibaren ateşkes ilan edilmesine rağmen Ermenistan, sınır boyunca top ve diğer ağır silahları kullanarak ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ediyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Azerbaycan: Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor - Son Dakika

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