Ermenistan askerleri sınırdaki ve Karabağ'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
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Ermenistan askerleri sınırdaki ve Karabağ'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

05.08.2022 12:09
Ermenistan askerleri sınırdaki ve Karabağ'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde Azerbaycan ordusu mevzilerine Ermeni silahlı birliklerince toplam 12 kez ateş açıldığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde Azerbaycan ordusu mevzilerine Ermeni silahlı birliklerince toplam 12 kez ateş açıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırın Kelbecer ve Laçın illeri istikametinde bulunan mevzilerin, Basargeçer ilinin Nerimanlı ve Zerkent yerleşim birimlerindeki Ermenistan mevzilerinden üç kez ateş altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Rus unsurların geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplarca Azerbaycan ordusunun Ağdam, Hocavend ve Hocalı illeri istikametindeki mevzilerine aralıklarla dokuz kez ateş edildiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunda personel ve ekipman kaybı bulunmadığının belirtildiği açıklamada, Azerbaycan askerlerinin misillemede bulunduğu aktarıldı.

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Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan askerleri sınırdaki ve Karabağ'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

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