Ermenistan askerleri sınırdaki ve Karabağ'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde Azerbaycan ordusu mevzilerine Ermeni silahlı birliklerince 10 kez ateş açıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırın Kelbecer ve Laçın illeri istikametinde bulunan mevzilerin, Basargeçer, Karakilise ve Gorus illerindeki Ermenistan mevzilerinden 6 kez ateş altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Rus unsurların geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplarca Azerbaycan ordusunun Kelbecer, Goranboy ve Fuzuli illeri istikametindeki mevzilerine aralıklarla keskin nişancı silahı ve farklı kalibreli silahlarla da 4 kez ateş edildiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunda personel ve ekipman kaybı olmadığı vurgulanan açıklamada, açılan ateşe karşı misillemede bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, son dönemde hem sınırda hem de Rus unsurların geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yaşanan gerginliğin tüm sorumluluğunun Ermenistan yönetiminde olduğu kaydedildi.