Ermenistan askerleri sınırdaki ve Karabağ'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
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Ermenistan askerleri sınırdaki ve Karabağ'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

03.09.2022 13:56
Ermenistan askerleri sınırdaki ve Karabağ'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde Azerbaycan ordusu mevzilerine Ermeni silahlı birliklerince 19 kez ateş açıldığını bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde Azerbaycan ordusu mevzilerine Ermeni silahlı birliklerince 19 kez ateş açıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırın Kelbecer ve Laçın illeri istikametinde bulunan mevzilerin, Basargeçer ve Karakilise illerindeki Ermenistan mevzilerinden belirli aralıklarla 16 kez ateş altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Rus unsurların geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplarca Azerbaycan ordusunun mevzilerine 3 kez ateş edildiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunda personel ve ekipman kaybı olmadığı vurgulanan açıklamada, açılan ateşe karşı misillemede bulunulduğu ifade edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan askerleri sınırdaki ve Karabağ'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ermenistan askerleri sınırdaki ve Karabağ'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
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