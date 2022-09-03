Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırın Kelbecer ve Laçın illeri istikametinde bulunan mevzilerin, Basargeçer ve Karakilise illerindeki Ermenistan mevzilerinden belirli aralıklarla 16 kez ateş altına alındığı belirtildi.

Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ermenistan askerleri sınırdaki ve Karabağ'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

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