Azerbaycan Şeyhülislamı Ayasoyfa'yı ziyaret etti - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret eden Azerbaycan Şeyhülislamı Allahşükür Paşazade, "Kafkas Müslümanları, Azerbaycan halkı, dindarları adına başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün Türk halkına minnettarlığımı bildiririm. Bu çetin günde öz kardeşlik elini bize uzattılar. Biz bu kardeşliği dostluğu hissettik ve ondan kuvvet aldık. Topraklarımızı kurtaracağız" dedi.

Kafkas Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Azerbaycan Şeyhülislamı Allahşükür Paşazade, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti. Ziyarette Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kendisine eşlik etti. Kılınan öğle namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Azerbaycan Şeyhülislamı Allahşükür Paşazade Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni gezdi.

"Dualarımızda Azerbaycanlı kardeşlerimizi Azerbaycan'ı her zaman anıyoruz"

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kendisine 'Hoş geldiniz' diyorum. Bugünlerde Azerbaycan'ımız, Ermeni saldırılarıyla karşı karşıya. Orada Ermenilerin zalimce, sivil, çocuk, kadın demeden yerleşim yerlerine atmış olduğu bir takım bombalarla Azerbaycanlı kardeşlerimizi şehit ediyor. Büyük bir mücadele var. Azerbaycan ordusu bu işgali ortadan kaldırmak için var gücüyle gayret ediyor. Bizim de Türk milleti olarak tüm Türkiye vatandaşları olarak desteğimiz hep Azerbaycan'adır. Dualarımızda Azerbaycanlı kardeşlerimizi Azerbaycan'ı her zaman anıyoruz. İnşallah en kısa zamanda işgal son bulur ve Azerbaycan topraklarına, beldelerine yeniden kavuşur" diye konuştu.

"Bugün imkan bularak iştirak ettim"

Ayasofya'nın ibadete açılmasını desteklediğini ifade ederek sözlerine başlayan Azerbaycan Şeyhülislamı Allahşükür Paşazade, "Açıldığı gün ben buraya gelecektim. Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı işgali neticesinde, bombaladığı, vurduğu için iştirak edemedim. Bugün imkan bularak iştirak ettim" dedi.

"Azerbaycanlıların yaşadığı şehirleri bombalıyor"

Azerbaycan'ın hak mücadelesi verdiğini söyleyen Azerbaycan Şeyhülislamı Allahşükür Paşazade, "İşgal olmuş topraklarını almak istiyor. İnşallah bunu yapacaktır. Ermeniler tarafından işgal edilmiş bu topraklarda bizim insanlarımıza Hocalı soykırımını yaptılar. Çok insanları öldürdüler. Muharebe alanının dışında sivil insanları, çocukları bombalıyor. Gence şehrini, Terter'i ve Azerbaycanlıların yaşadığı şehirleri bombalıyor. Çoklu ölümler var. Şehit olanlar var" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Azerbaycan arasında yeni bir tarih yazıldı"

Azerbaycan'ın toprağını kurtarma çabasında olduğunu belirten Paşazade, "Başkomutan İlham Aliyev'in rehberliğinde bunu yapacaktır. Elbette bizim en yakın dostumuz, kardeşimiz Türkiye Devleti'dir. Bizim tüm Azerbaycanlıların sevdiği, büyük kıymet, değer verdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir Şeyhülislam olarak Kafkas Müslümanları, Azerbaycan halkı, dindarları adına başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün Türk halkına minnettarlığımı bildiririm. Bu çetin günde öz kardeşlik elini bize uzattılar. Biz bu kardeşliği dostluğu hissettik ve ondan kuvvet aldık. Topraklarımızı kurtaracağız. Yeni bir tarih yazıldı. Bizim Türkiye, Azerbaycan arasında yeni bir tarih yazıldı. Bu tarih ebedi olacak. Her iki devlet yaşayacak. Her iki devlet dünyada tanınacak. İlham Aliyev cenapları, Erdoğan hazretleriyle inşallah Karabağ toprakları alınacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL