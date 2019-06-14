Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü, Ankara'da kutlandı

AZERBAYCAN Ulusal ve Silahlı Kuvvetler Günü ile Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının Kuruluşunun 100'üncü Yılı, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Azerbaycan Ulusal ve Silahlı Kuvvetler Günü ile Dışişleri Bakanlığının Kuruluşunun 100'üncü Yılı vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenledi. Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Milli marşların okunmasıyla başlayan program, konserle devam etti.

Davetlilere seslenmek üzere kürsüye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla ilişkilerin yürütüldüğünü belirterek "Azerbaycan'ın 1991'de bağımsızlığını yeniden kazanması ile ilişkiler süratle bugünkü halini almıştır. Bugün Azerbaycan ve Türkiye, birbirinin önde gelen siyasi ortağı, ticari partneri ve yatırımcısıdır. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın, meclis başkanlarımızın ve diğer bakanlarımızın ziyareti ile pekiştirdiğimiz ilişkilerimizi taçlandıracak pek çok projede bulunduk. Ekonomilerimiz de hayata geçirdiğimiz mega projelerle adeta kenetlenmiş vaziyettedir. Bakü-Tiflis- Ceyhan boru petrol boru hattı, Bakü-Tiflis- Erzurum Doğalgaz Boru hattı, Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu, TANAP Doğalgaz Boru Hattı ve Star rafinerisi hepimizin haklı şekilde gurur duyacağı projelerin en önde gelenleridir" ifadelerini kullandı.

'YUKARI KARABAĞ, TÜRKİYE İÇİN DE SORUN TEŞKİL EDİYOR'

Kasapoğlu, bugün Azerbaycan'ın en önemli sorunu haline gelen Yukarı Karabağ'ın Türkiye için de aynı derecede sorun teşkil ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Biz, Türkiye olarak Azerbaycan'ın barışçıl tavırla ortaya koyduğu tüm çabaları destekledik, desteklemeye devam edeceğiz. Yukarı Karabağ sorunun en kısa zamanda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içinde, uluslararası hukuk kuralları ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz."

'AZERBAYCAN-TÜRKİYE KARDEŞLİĞİ ÖNDERLİĞİNDE MESELELER HALLOLUYOR'

Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim ise Azerbaycan'ın bugün dünyadaki tüm meselelerde önemli rol oynadığını belirtti. Azerbaycan'ın BM'nin geçici üyesi olmasının önemini vurgulan İbrahim, "Bugün tüm dünyada bölgesel ilişkilerde, ulaştırma ve enerji konularında Azerbaycansız hiçbir konu hallolmuyor. Azerbaycan tüm bu konuların merkezindedir, ancak bunların hepsi Azerbaycan- Türkiye kardeşliği çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bundan 100 yıl öncede sonra da Azerbaycan Cumhuriyetini ilk tanıyan Türkiye olmuştur ve her zaman bizim yanımızda olmuştur" dedi.

Görüntü dökümü:

Bakan Kasapoğlu ve Bakan Selçuk'un salona girişi

Milli marşların okunması

Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim'in konuşması

Bakan Kasapoğlu'nun konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA,