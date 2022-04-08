Azerbaycan sınır muhafızları, İran'dan ülkeye uyuşturucu sokulmasını önledi - Son Dakika
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Azerbaycan sınır muhafızları, İran'dan ülkeye uyuşturucu sokulmasını önledi

08.04.2022 15:19
Azerbaycan sınır muhafızları, İran'dan ülkeye uyuşturucu sokulmasını önledi

Azerbaycan-İran sınırında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan uyuşturucu kaçakçılarından biri Azerbaycan sınır muhafızları tarafından öldürüldü, biri yakalandı.

Azerbaycan- İran sınırında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan uyuşturucu kaçakçılarından biri Azerbaycan sınır muhafızları tarafından öldürüldü, biri yakalandı.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığı ile Başsavcılığından yapılan ortak açıklamada, dün akşam saatlerinde sınırın Celilabad ili istikametinde İran'dan Azerbaycan'a geçmeye çalışan 3 kişilik grup ile sınır muhafızları arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Bu kişilerin "dur" ihtarına uymayarak ateş açtığı, sınır muhafızlarının da karşılık vermek zorunda kaldıkları belirtildi. Gruptan bir kişinin öldürüldüğü, bir kişinin yakalandığı, bir kişinin ise havanın karanlık olmasından faydalanarak kaçtığı belirtildi.

Yakalanan şüphelinin İran vatandaşı olduğu yönünde ifade verdiği, etkisiz hale getirilen kaçakçının yanında Kalaşnikof silah ile 24 kilogramdan fazla uyuşturucu bulunduğu kaydedildi.

Kaçan kişinin arandığı, olayla ilgili İran tarafının da bilgilendirildiği kaydedildi.

4 Nisan'da da Cebrail ili istikametinde İran'dan Azerbaycan'a uyuşturucu geçirmeye çalışan 6 kişilik grup ile de sınır muhafızları arasında çatışma çıkmış, kaçakçılardan biri öldürülmüş, biri yakalanmıştı.

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Uyuşturucu, Azerbaycan, Çatışma, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan sınır muhafızları, İran'dan ülkeye uyuşturucu sokulmasını önledi - Son Dakika


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