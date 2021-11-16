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Azerbaycan: "Sınırda gerginlik devam ediyor ve operasyonel koşullar kontrolümüzde" - Son Dakika

Azerbaycan: "Sınırda gerginlik devam ediyor ve operasyonel koşullar kontrolümüzde"

16.11.2021 16:20

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov yaptığı basın açıklamasında, "Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik devam ediyor ve operasyonel koşullar Azerbaycan ordusunun kontrolünde" dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov yaptığı basın açıklamasında, "Azerbaycan- Ermenistan sınırında gerginlik devam ediyor ve operasyonel koşullar Azerbaycan ordusunun kontrolünde" dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırında Azerbaycan mevzilerine yönelik geniş çaplı saldırılarıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemde Laçın ve Kelbecer'e yönelik provokasyonlarının 16 Kasım'da yoğunlaştığını, Ermenistan'ın Basarkeçer ve Karakilise illerindeki mevzilerine askeri teçhizatı yoğunlaştırdığını ve Azerbaycan ordusunun mevzilerini yoğun şekilde ateş altına aldığını söyledi.

Ermenistan birliklerinin Azerbaycan mevzilerine yönelik ani askeri operasyon başlattığını kaydeden Eyvazov, "Ermenistan birlikleri havan topları, topçu bataryaları ve çeşitli silahlarla mevzilerimize saldırı düzenledi. Neticede, 2 askerimiz yaralandı, Acil müdahalede bulunan yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmuyor" ifadelerine yer verdi.

Eyvazov, Azerbaycan ordusunun Kelbecer ve Laçın yönünde gerekli operasyonları düzenlediğini, Ermenistan ordusunun havan ve tanksavarlarının imha edildiğini belirterek, "Başlangıçta karşı tarafın hareketi kısıtlandı, kuvvetleri ve araçları hasar gördü. Alınan kararlı tedbirler sonucunda Ermeni askerleri silahsızlandırılarak gözaltına alınmış, çeşitli kalibrelerde çok sayıda silah ve çok miktarda mühimmat ele geçirilmiştir" diye konuştu.

"SINIRDA GERGİNLİK DEVAM EDİYOR"

Azerbaycan birliklerinin bölgede gerekli önlemleri aldığını belirten Eyvazov, "Geniş çaplı provokasyonlar yaparak kısa vadeli bir avantaj elde etmek isteyen Ermeni askeri birliklerinin saldırısı, operasyonel ve taktiksel açıdan tamamen başarısız oldu ve resmi Erivan'ın bir sonraki provokasyon girişimi başarısız oldu. Sınırda gerginlik devam ediyor, operasyonel koşullar Azerbaycan ordusunun kontrolündedir" ifadelerini kullandı.

Eyvazov, açıklamasının sonunda bölgedeki gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verileceğini aktardı.

(Kamil Nadirli/İHA)A

Azerbaycan: Sınırda gerginlik devam ediyor ve operasyonel koşullar kontrolümüzde
Azerbaycan: Sınırda gerginlik devam ediyor ve operasyonel koşullar kontrolümüzde
Azerbaycan: Sınırda gerginlik devam ediyor ve operasyonel koşullar kontrolümüzde
Azerbaycan: Sınırda gerginlik devam ediyor ve operasyonel koşullar kontrolümüzde

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan, Azerbaycan, Kasım, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan: 'Sınırda gerginlik devam ediyor ve operasyonel koşullar kontrolümüzde' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan: "Sınırda gerginlik devam ediyor ve operasyonel koşullar kontrolümüzde" - Son Dakika
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