Azerbaycan ölen 32 Ermeni askerinin cesedini teslim etti - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycan ölen 32 Ermeni askerinin cesedini teslim etti

17.09.2022 21:52
Azerbaycan ölen 32 Ermeni askerinin cesedini teslim etti

Azerbaycan, sınırdaki çatışmalarda ölen 32 Ermeni askerin cesedini Ermenistan'a teslim etti.

Azerbaycan, sınırdaki çatışmalarda ölen 32 Ermeni askerin cesedini Ermenistan'a teslim etti.

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşlar Devlet Komisyonunun yaptığı açıklamada, 12-14 Eylül'deki çatışmalarda Ermenistan'ın çok sayıda kayıp verdiği belirtildi.

Açıklamada, askeri operasyonların ardından Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen arazilerde bulunan 32 Ermeni askerinin cesedinin Azerbaycan Askeri Savcılığı çalışanlarınca incelendiği ve cesetlerde herhangi bir şiddet izine rastlanmadığı kaydedildi.

Cesetlerden 32'sinin Ermenistan'a teslim edildiği, diğerlerinin de yakında teslim edileceği bildirildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin 12 Eylül gecesinde, Azerbaycan'ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu çatışmanın başladığını duyurdu.

Diplomatik temaslar sonucu, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonraki en büyük çatışmada, Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes için anlaştığı bildirildi.

Azerbaycan 79 askerin şehit olduğunu açıkladı. Ermenistan ise ölen Ermeni asker sayısını 135 olarak duyurdu.

Azerbaycan, çatışmalarda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerin cesetlerini Ermenistan'a vermeye hazır olduğunu bildirmişti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik provokasyonlarından vazgeçmesi, taahhütlerine uygun davranarak barış ve iş birliğine... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik provokasyonlarından vazgeçmesi, taahhütlerine uygun davranarak barış ve iş birliğine... Iğdır gündem haberi | Sınır kenti Iğdır'da Ermenistan protestosu Iğdır gündem haberi | Sınır kenti Iğdır'da Ermenistan protestosu
Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan ölen 32 Ermeni askerinin cesedini teslim etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:38 Pınar Altuğ'un gençlik fotoğrafındaki göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı
21:35 Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı! İşte İsmail Kartal'ın Süper Lig'deki yeni takımı...
21:28 Bursa'da cezaevi servisine bombalı saldırı düzenleyen ve infaz koruma memurunu şehit eden teröristler yakalandı
21:23 Başörtüsünü düzgün takmadığı için öldürülen Mehsa Emini'nin cenazesinde İranlı kadınlar isyan etti
20:50 İstanbulspor kalecisinden Beşiktaş maçında inanılmaz hata! Dokunmasa gol geçersiz olacaktı
20:35 Tek bacağı olmayan işçinin ekmek parası için çalışmaya devam ettiği anlar duygulandırdı
20:17 Kızılelma'ya adım adım! Selçuk Bayraktar testin başarıyla tamamlandığını duyurdu
20:11 Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği Berisha, Bayern Münih'i yıktı
19:57 Avustralyalı kadın kendi cenazesine mesaj gönderdi: Daha çok ağlayın
19:26 Hatayspor'da yol ayrımı! Serkan Özbalta'nın görevine son verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2022 21:52:08. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan ölen 32 Ermeni askerinin cesedini teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement