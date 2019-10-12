Son Dakika Haberleri: - Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşları ve Gazilerinden Barış Pınarı Harekatı'na Destek
Son Dakika Güncel - Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşları ve Gazilerinden Barış Pınarı Harekatı'na Destek

- Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşları ve Gazilerinden Barış Pınarı Harekatı'na Destek

3 dakika önce

- Azerbaycan sivil toplum kuruluşları ve gazilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destekBAKÜ - Azerbaycan sivil toplum kuruluşları ve Gazileri, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na desteğini gösterdi.

- Azerbaycan sivil toplum kuruluşları ve gazilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

BAKÜ - Azerbaycan sivil toplum kuruluşları ve Gazileri, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na desteğini gösterdi.

Azerbaycan'ın dört bir yanından gelen gaziler, STK'lar Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na desteğini açıkladı. Barış Pınarı Harekatı'na desteğini vurgulayan sivil toplum kuruluşları koalisyonu başkanı Emin Hasanlı, "Kardeş Türkiye'nin Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Türkiye Silahlı Kuvvetleri ile beraberiz. Binlerce Azerbaycan genci, gazisi, emekli subay Türkiye silahlı kuvvetleri'yle birlikte savaşmaya hazır. Her an Türk askeri ile beraber savaşmaya hazırız. Siz yalnız değilsiniz. Dünyanın dört bir yanında Türkler sizlerle beraber savaşmaya hazır" ifadelerini kullandı.

STK temsilcileri ve gaziler, "Azerbaycan-Türkiye", "Yaşasın Azerbaycan Türkiye Kardeşliği", "Bir millet, iki devlet, Azerbaycan-Türkiye", "Türkiye seninle gurur duyuyoruz" sloganlarıyla Barış Pınarı Harekatı'na desteğini gösterdi.

Ahıska Türklerinin her zaman Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirten Dünya Ahıska Türkleri Birliği Azerbaycan Temsilcisi Memmed Şamilov, "Biz her türlü desteğe hazırız. Bugün bir emir çıkarsa yediden yetmişe canla, başla biz savaşa gitmeye hazırız. Türkiye'nin terörle mücadelesinin her zaman yanındayız" diye konuştu.

Türkiye'nin terörle mücadele enen tek devlet olduğunu ifade eden Elmar Hüseyin, "Biz Türkiye'nin yanındayız. Son damla kanıma kadar Türkiye'nin yanındayım" dedi.

- Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşları ve Gazilerinden Barış Pınarı Harekatı'na Destek

Barış Pınarı Harekatı, Azerbaycan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:27 Kaynak: İHA
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