Azerbaycan, stratejik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, stratejik öneme sahip Murovdağ zirvesinin ele geçirildiği duyuruldu.

Azerbaycan'ın Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan askerlerinin Goranboy yönünde gerçekleştirdiği askeri operasyon sonucunda Murovdağ'da bulunan stratejik öneme sahip Murov zirvesinin Ermeni askeri güçlerinin işgalinden kurtarıldığı duyuruldu.

Bakanlık, operasyon sonucunda Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Ermenistan'a bağlayan Vardenis-Ağdara askeri karayolunun kontrol altına alındığını aktardı. Savunma Bakanlığı, elde edilen stratejik nokta sayesinde işgal altındaki Kelbecer ve Ağdara güzergahından Ermenistan'ın askeri sevkiyatlarının engelleneceği ifade edildi. Açıklamada, ayrıca çatışmaların devam ettiği belirtildi. - BAKÜ