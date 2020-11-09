Azerbaycan, Şuşa kentinden ilk görüntüleri paylaştı - Son Dakika

Azerbaycan, Şuşa kentinden ilk görüntüleri paylaştı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentinden ilk görüntüleri paylaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentinden ilk görüntüleri paylaştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün, 28 yıldır Ermeni işgali altında bulunan Şuşa kentinin kurtarıldığını açıklamıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise bugün kentten ilk görüntüleri paylaştı. Paylaşılan videoda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Şuşa ile ilgili "Aziz Şuşa sen özgürsün. Şuşa bizimdir, Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır" sözlerine de yer verildi.

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