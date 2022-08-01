Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nden ESTÜ'ye ziyaret - Son Dakika
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Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nden ESTÜ'ye ziyaret

01.08.2022 11:28
Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nden ESTÜ'ye ziyaret

Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayat Valiyev ve beraberindeki heyetin, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) eğitim ve araştırmada işbirlikleri başlatmak üzere ziyaret ettiği bildirildi.

Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayat Valiyev ve beraberindeki heyetin, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) eğitim ve araştırmada işbirlikleri başlatmak üzere ziyaret ettiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, görüşmeye Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gürsoy Arslan ve Prof. Dr. Alper Çabuk, Genel Sekreter Cengiz Kaçal ile Uluslarararası ilişkiler Birimi yöneticileri katıldığı kaydedildi.

Görüşmede daha önce Rektör Döğeroğlu'nun Azerbaycan ziyaretinde ilk adımları atılan işbirliği için iki kurumun birbirini tanıma fırsatı elde ederek akademik ve araştırma alanında yürütülebilecek ortak çalışma konuları ele alındığı, görüşme sonunda Üniversitelerarası İşbirliği Protokolü ve Erasmus Hareketlilik Anlaşması imza töreni gerçekleştirildiği belirtildi.

İmza töreni sonrasında her iki kurumun rektörleri liderliğindeki heyet, kurumlar arasında işbirliği fırsatlarını görüşmek üzere TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında yapılan görüşmede üniversite-sanayi işbirliğini uluslararası düzeyde de geliştirmek üzere iki üniversitenin TEI ortaklığıyla gerçekleştirebileceği ortak projeler ele alındığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Üniversitesi bünyesinde ESTÜ İnovasyon Fabrikası ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin ziyaret edildiği kaydedildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde bu birimlerin olanakları ve faaliyetleri ayrıntılı biçimde tanıtıldı. Sonrasında Mühendislik Fakültesi laboratuvarlarını ziyaret eden heyete, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Malzeme Bilimleri ve Kimya Mühendisliği bölüm başkanları eşlik etti.

Ziyarette, malzeme bilimleri alanında sanayi için gerçekleştirilebilecek ortak araştırma faaliyetleri ve kimya mühendisliği alanında lisans düzeyinde ortak diploma programı geliştirme konuları ele alındı.

Her iki üniversitenin rektör ve rektör yardımcıları ile Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ve Malzeme Bilimi ve Kimya Mühendisliği öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, ESTÜ Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin yapısı ve faaliyetleri tanıtıldıktan sonra bu alandaki ortak çalışma alanları belirlendi.

Toplantıda Kimya Mühendisliği programı tanıtımını müteakiben, bu alanda gerçekleştirilecek ortak diploma programı için yol haritası belirlendi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nden ESTÜ'ye ziyaret - Son Dakika

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