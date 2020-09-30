Azerbaycan: "Tonaşen'de konuşlanan Ermeni taburu mevzileri bırakarak kaçtı" - Son Dakika

Ermenistan ordusunun Terter ilinin işgal altında bulunan Tonaşen köyünde konuşlanan bir taburunun mevzilerini bırakarak kaçtığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Ermenistan 1. Ordu Komutanlığına bağlı 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının 2. taburunun askerleri ağır kayıplarla mevzilerini terk ederek kaçtı." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:41 - Kaynak: AA
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