Azerbaycan topraklarına sızan Ermeni asker gözaltına alındı - Son Dakika

Ermeni bir asker, Laçın'da Azerbaycan topraklarına sızarak mayın döşemeye çalışırken gözaltına alındı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 8 Haziran'da Ermeni Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir askerin, Ermenistan-Azerbaycan sınırında bulunan Laçın ilindeki olumsuz hava koşullarından yararlanarak Azerbaycan topraklarımıza girdiği bildirildi. Azerbaycan askerlerinin düzenlediği operasyon sonucunda Ermeni asker Artur Kartanyan'ın gözaltına alındığı, grubun diğer üyelerinin ise kaçarak bölgeden uzaklaştığı belirtildi. Açıklamada, Ermeni askerin görevinin Azerbaycan topraklarına mayın döşemek olduğu ifade edildi. - BAKÜ