Azerbaycan - Türkiye arası vize kalktı mı? Azerbaycan - Türkiye arası vize ne zaman kalkacak? - Son Dakika

Azerbaycan - Türkiye arası vize kalktı mı? Azerbaycan - Türkiye arası vize ne zaman kalkacak?
10.12.2020 19:10
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan - Türkiye vizesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Azerbaycan - Türkiye arası vize kalktı mı? Azerbaycan - Türkiye arası vize ne zaman kalkacak?
Kardeş ülke Azerbaycan ile seyahatlerde gerekli vize işlemi sona erdi. Azerbaycan - Türkiye arası vize ne zaman kalkacak? Detaylar haberimizde.
AZERBAYCAN - TÜRKİYE ARASI VİZE KALKTI MI?
Kardeş ülke Azerbaycan ile seyahatlerde vize gerekliydi. FakatDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kardeşim Ceyhun Bayramov ile imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. "Tek Millet İki Devlet"e de bu yakışır! Hayırlı olsun!" dedi.
AZERBAYCAN - TÜRKİYE ARASI VİZE NE ZAMAN KALKACAK?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azerbaycan vizesi hakkında yaptığı açıklama sonrası ne zaman uygulanacağı soruları sorulmaya başlandı. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 220 kişi vefat etti, 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi 5 kişilik ailenin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü, uyuşturucu bağımlısı çıktı 2 yaşındaki Esma'yı öldüren üvey baba, çocuğun öz amcalarına da silah çekmiş Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 650 milyon dolara yükseldi