Azerbaycan, Türkiye'den modern silahlar almaya devam edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azerbaycan, Türkiye'den modern silahlar almaya devam edecek - Son Dakika

Azerbaycan, Türkiye'den modern silahlar almaya devam edecek

21 dakika önce

Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov, Türkiye'den modern silah, askeri teçhizat ve ekipman almaya devam edeceklerini bildirdi.

Azerbaycan, Türkiye'den modern silahlar almaya devam edecek, System.String[]

Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov, Türkiye'den modern silah, askeri teçhizat ve ekipman almaya devam edeceklerini bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hasanov, bakanlık yetkilileri, kuvvet komutanları ve Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki komutanların da katılımıyla video konferans yoluyla toplantı düzenledi.

Toplantıda, tatbikatlarda en modern yönetim tekniklerini kullanmanın önemini vurgulayan Hasanov, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş deneyimini öğrenerek ordumuzun hazırlık planına dahil etmeye, ikili askeri iş birliği kapsamında tecrübe paylaşımına, Türk üretimi modern silah, askeri teçhizat ve ekipmanların alınmasına bundan sonra da devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede Kayserispor'da Lopes'e korona virüs engeli!

Son Dakika Haberleri
16:58 Erdoğan-Aliyev görüşmesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında kargo hariç karşılıklı kara ve hava...
16:58 Havza'da eğitim kurumlarında dezenfekte çalışması yapılıyor
16:56 Ağaçta mahsur kalan papağan "Muzo"yu itfaiye kurtardı
16:56 Antalya'da "yol verme" kavgasında bir kişi silahla vuruldu
16:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 17:01:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan, Türkiye'den modern silahlar almaya devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]