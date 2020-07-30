Azerbaycan-Türkiye Fiilî Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı
Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak, Türkiye'den Kara Havacılık Unsurlarının da katılımıyla devam ediyor.
Azerbaycan- Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak, Türkiye'den Kara Havacılık Unsurlarının da katılımıyla devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 12:09
Kaynak: AA
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