Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve...

Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak, Türkiye'den Kara Havacılık Unsurlarının da katılımıyla devam ediyor.

Azerbaycan- Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak, Türkiye'den Kara Havacılık Unsurlarının da katılımıyla devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 04:51

Kaynak: İHA

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