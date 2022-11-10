Azerbaycan ve Türkiye'den gazetecilerin buluştuğu gecede Haberler.com'a anlamlı ödül

İstanbul'da 27 Eylül 2020'de başlayan ve 8 Kasım 2020'de sonra eren Karabağ'ın Kurtuluş Savaşı zaferinin 2'inci yıldönümü nedeniyle özel bir etkinlik düzenlendi. Islahatçı Gençler İctimai Birliği tarafından düzenlenen Azerbaycan- Türkiye Gazetecilerinin Zafer Buluşması programında 44 gün süren savaşta Türkiye medyasının önemli rolüne dikkat çekildi. Ayrıca Azerbaycan ve Türkiye'nin medyalarının faaliyetleri ele alındı.

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Düzenlenen etkinliğe Karabağ Savaşı sırasında yaşananları Türkiye ve dünya kamuoyuna duyuran Türk ve Azerbaycanlı basın mensupları katıldı. Programa katılan basın mensuplarına savaş sırasında Azerbaycan'ın haklı sesini duyuran basın mensuplarına 'Karabağ Savaşı Fahri Ödülü' takdim edildi.

KIZILTEPE: AZERBAYCAN'IN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Haberler.com adına ödülü alan Haber Müdürü Olgun Kızıltepe, " Burada olmanın mutluluğu paha biçilemez. Biz Haberler.com ailesi olarak can Azerbaycan'ın her daim yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"TÜRKİYE DESTEĞİNİ HİÇ ESİRGEMEDİ"

Programı düzenleyen Islahatçı Gençler İctimai Birliği'nin Başkanı Farid Shahbazli, "Bundan 2 yıl önce Azerbaycan, 30 yıldır işgal altında bulunan Karabağ topraklarını işgalden kurtardı. Tarihi adalet yerini buldu. Azerbaycan uluslararası örgütlerin yıllardır yapamadıkları görevi yerine getirdi. Hiç şüphesiz ki bu süreçte kardeş ülke Türkiye, savaşın başladığı ilk günden son güne kadar Azerbaycan'ın yanında oldu. Hem siyasi hem de manevi desteğini esirgemedi. Aynı zamanda Türkiye, tüm kuruluşları ile birlikte sivil toplum kuruluşları, medya, belediyeleriyle Azerbaycan'ı desteklemeye devam etti. Aynı zamanda birçok belediye Azerbaycan'ın zaferini kutlaması, Azerbaycan'ın halk sesini Türk ve dünya kamuoyuna duyurulması için çok destek verdiler. Ben burada özellikle Tuzla Belediyesi'ni vurgulamak istiyorum. Tuzla Belediyesi savaştan hemen sonra Azerbaycan'la ilgili çok sayıda anlamlı toplantıya ev sahipliği yaptı" şeklinde konuştu.

"KARABAĞ GÖNLÜMÜZDE BİR GÖZYAŞI OLARAK DURUYORDU"

Tuzla Belediyesi'nin Karabağ Zaferi'nin hemen sonrasında düzenlediği kutlama, sergi, konferanslar nedeniyle ödüllendirildiği törende konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın Basın Danışmanı İlhan Çabukol, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve heyecanlıyım. Azerbaycanlı kardeşlerimle burada bir araya geldik. Bizim zaten gönül bağımız çok eskilere dayanıyor. Bu akşam vesilesi ile Karabağ'da yaşanan zaferin ikinci yıl dönümünü kutluyorum. Biz Türk milleti olarak Azerbaycan'ı bir isimden ibaret görmüyoruz. Azerbaycan bizim vatanımız. Dolayısıyla Karabağ'da yapılan işgal, vatanımıza yapılan bir işgal olarak gördük. 30 yıldır bizim gönlümüzde bir gözyaşı olarak duruyordu. Kazanılan bu zafer, hepimizin zaferidir" ifadelerini kullandı.