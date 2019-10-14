Son Dakika Haberleri: Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanlarının Tiflis'teki toplantısı ertelendi
Son Dakika Güncel Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanlarının Tiflis'teki toplantısı ertelendi

Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanlarının Tiflis'teki toplantısı ertelendi

1 saat önce

Gürcistan'da 16 Ekim'de düzenlenmesi planlanan Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 8'inci üçlü toplantısı ertelendi.

Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanlarının Tiflis'teki toplantısı ertelendi, System.String[]

Gürcistan'da 16 Ekim'de düzenlenmesi planlanan Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 8'inci üçlü toplantısı ertelendi.


Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 16 Ekim'de düzenlenmesi planlanan Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 8'inci üçlü toplantısının ertelendiği bildirildi. Azerbaycan'ın Tiflis'teki Büyükelçiliğinden yapılan açıklama, Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanlarının üçlü toplantısının yeni tarihinin henüz belli olmadığı kaydedildi. Açıklama, "Söz konusu karar Türkiye'nin isteğine göre verildiği" denildi.


Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Dışişleri Bakanları formatındaki son 7'nci üçlü toplantısı 29 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilmişti.


İlk üçlü toplantı ise 2012'de Trabzon'da gerçekleştirildi. - TİFLİS

Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Osman Baydemir'den Türkiye ve Erdoğan hakkında küstah sözler!
ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulamaya hazırız Erdoğan, Arap dünyasına resti çekti: Alsanız ne yazar almasanız ne Dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 18:05:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanlarının Tiflis'teki toplantısı ertelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]