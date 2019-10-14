Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanlarının Tiflis'teki toplantısı ertelendi

Gürcistan'da 16 Ekim'de düzenlenmesi planlanan Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 8'inci üçlü toplantısı ertelendi.



Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 16 Ekim'de düzenlenmesi planlanan Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 8'inci üçlü toplantısının ertelendiği bildirildi. Azerbaycan'ın Tiflis'teki Büyükelçiliğinden yapılan açıklama, Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanlarının üçlü toplantısının yeni tarihinin henüz belli olmadığı kaydedildi. Açıklama, "Söz konusu karar Türkiye'nin isteğine göre verildiği" denildi.



Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Dışişleri Bakanları formatındaki son 7'nci üçlü toplantısı 29 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilmişti.



İlk üçlü toplantı ise 2012'de Trabzon'da gerçekleştirildi. - TİFLİS