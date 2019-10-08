Son Dakika Haberleri: Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanları Ekim'de bir araya gelecek
Son Dakika Güncel Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanları Ekim'de bir araya gelecek

Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanları Ekim'de bir araya gelecek

18 dakika önce

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanları'nın bir sonraki üçlü toplantısının tarihi açıklandı.

Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanları Ekim'de bir araya gelecek, System.String[]

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanları'nın bir sonraki üçlü toplantısının tarihi açıklandı.


Konuya ilişkin Türkiye Bakü Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanları'nın bir sonraki üçlü toplantısı 16 Ekim'de Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılacak.


Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının son üçlü toplantısı geçen sene Ekim ayında İstanbul'da gerçekleştirilmişti. - BAKÜ

Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:41 Kaynak: İHA
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