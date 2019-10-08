Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanları Ekim'de bir araya gelecek

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanları'nın bir sonraki üçlü toplantısının tarihi açıklandı.



Konuya ilişkin Türkiye Bakü Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanları'nın bir sonraki üçlü toplantısı 16 Ekim'de Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılacak.



Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının son üçlü toplantısı geçen sene Ekim ayında İstanbul'da gerçekleştirilmişti. - BAKÜ