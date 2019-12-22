Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanları yarın bir araya gelecek - Son Dakika
Son Dakika Politika Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanları yarın bir araya gelecek - Son Dakika

Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanları yarın bir araya gelecek

6 saat önce

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 8. üçlü toplantısının 23 Aralık'ta Bakü'de yapılacağı açıklandı.

Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanları yarın bir araya gelecek, System.String[]

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 8. üçlü toplantısının 23 Aralık'ta Bakü'de yapılacağı açıklandı.


Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 8'inci üçlü toplantısına ilişkin Gürcistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantı 23 Aralık'ta Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirilecek.


Üçlü toplantıda Dışişleri Bakanları çeşitli alanlardaki güncel konuları, üç taraflı iş birliği formatında tartışacak. Görüşmelerde, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin ulaşım ve enerji sektörlerinde iş birliği geniş bir şekilde değerlendirilerek, toplantının sonunda Bakanlar ortak bir bildirge imzalayacak.


Bu yıl 16 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan üçlü toplantı, Türkiye tarafından gelen taleple ertelenmişti. Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının son üçlü toplantısı ise geçen sene Ekim ayında İstanbul'da gerçekleştirilmişti. - BAKÜ

Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:24 Kaynak: İHA
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