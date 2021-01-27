"Azerbaycan-Türkiye ilişkileri bölgesel barış ve güvenliği daha da güçlendiriyor" - Son Dakika

"Azerbaycan-Türkiye ilişkileri bölgesel barış ve güvenliği daha da güçlendiriyor"

27.01.2021 15:52

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev katıldığı seminerde yaptığı konuşmada, "Azerbaycan-Türkiye ilişkileri istikrarlı bir şekilde gelişiyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev katıldığı seminerde yaptığı konuşmada, "Azerbaycan-Türkiye ilişkileri istikrarlı bir şekilde gelişiyor. Önümüzdeki dönemlerde bir yolumuz ve hedefimiz var. Tüm kapılar birbirine tamamen açık. Bu iş birliği bölgesel barış ve güvenliği daha da güçlendiriyor. Bu iş birliği kimseye karşı değil" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Uluslararası İlişkilerin Analizi Merkezi ile Türk Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) ortaklaşa düzenlediği online seminere katıldı. Hacıyev yaptığı konuşmada, "Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gelecekte de bu şekilde gelişmeye devam edeceğini söyleyebiliriz. Azerbaycan ve Türkiye, ilişkilerini tüm bölgenin politikasını değiştirebilecek şekilde geliştirdi. Önümüzdeki dönemlerde de temel görevimiz bu ilişkilerin bütün alanlarda gelişmesini sağlamaktır" diye konuştu.

"100 YIL ÖNCE KARDEŞ TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE BAKÜ İŞGALDEN KURTARILMIŞTI. 100 YIL SONRA BU OLAY TEKRARLANDI"

Hacıyev, 2018 yılında Azerbaycan'da düzenlenen askeri geçit töreninin büyük önem taşıdığını kaydederek, "100 yıl önce kardeş Türkiye'nin desteğiyle Bakü işgalden kurtarılmıştı. 100 yıl sonra bu olay tekrarlandı. Bu, sıradan bir askeri geçit töreni değildi. Bu, ülkelerimizin birliğinin göstergesiydi" dedi. Haziran 2020'deki Ermeni provokasyonları sırasında Türk yetkililerin Azerbaycan'a verdiği desteğin de bölgede yürütülen politikayı etkilediğini ifade eden Hacıyev, "Aynı zamanda her bir Türk vatandaşının Azerbaycan'ın yanında olması bizi gururlandırdı. Sonuç olarak yıllarca süren işgalden kurtulduk" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Güney Kafkasya'da yaşanacak süreçlerde, aynı zamanda hala kırılgan olan barışın sürdürülmesi konusunda aktif rol alması gerektiğini vurgulan Hacıyev, bölgede barışın devamlı olmasını sağlayacak bir sistemin kurulması gerektiğinin altını çizdi. Hacıyev, "Azerbaycan ve Türkiye'nin uluslararası kuruluşlar çerçevesinde sıkı iş birliği içinde olduğunu gördük. Bugün kardeş Türkiye'den Volkan Bey'in (Volkan Bozkır) Birleşmiş Milletlerde üst düzey görevde bulunmasından dolayı gurur duyuyoruz. İlham Aliyev, Türk Konseyi Genel Sekreteri'ni kabul ederken, bunun artık bir kurum olarak geliştirilmesini sağlamamız gerektiğini söyledi" şeklinde konuştu.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki iş birliğinin kimseye karşı olmadığını vurgulayan Hacıyev," 2010 yılında Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanları, Azerbaycan ile Türkiye arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasını imzaladılar. Bu anlaşmaya dayanarak stratejik ilişkileri daha da güçlendirmek için üst düzey bir iş birliği mekanizması oluşturulmuştur" dedi.

"Askeri-teknik alandaki ortak başarılarımızı Zafer Savaşı'nda bir kez daha gördük" diyen Hacıyev, "Genel olarak Azerbaycan-Türkiye ilişkileri istikrarlı bir şekilde gelişiyor. Önümüzdeki dönemlerde bir yolumuz ve hedefimiz var. Tüm kapılar birbirine tamamen açık. Bu iş birliği bölgesel barış ve güvenliği daha da güçlendiriyor. Bu iş birliği kimseye karşı değil" ifadelerini kullandı.

(Kamil Nadirli/İHA)

fuat oktay, Azerbaycan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Azerbaycan-Türkiye ilişkileri bölgesel barış ve güvenliği daha da güçlendiriyor' - Son Dakika


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