Aliyev, Türkiye'nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Paşinyan'la görüşmeyi reddeti - Son Dakika

Aliyev, Türkiye'nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Paşinyan'la görüşmeyi reddeti

Son Güncelleme: 04.10.2023 13:17

Azerbaycan, Türkiye'nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Ermenistan, AB, Fransa ve Almanya ile İspanya'da yapılacak görüşmeye katılmama kararı aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İspanya'da gerçekleşecek Avrupa Siyasi Topluluğu programı kapsamında Ermenistan Başbakanı Paşinya ile görüşecekti. Ancak Aliyev, Türkiye'nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Ermenistan, AB, Fransa ve Almanya ile İspanya'da yapılacak görüşmeye katılmama kararı aldı.

FRANSA VE ALMANYA LİDERLERİ KATILACAK

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Karabağ'daki operasyonun ardından ilk kez yarın İspanya'nın Granada kentinde düzenlenecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi kapsamında bir araya geleceği öngörülüyordu. Hatta Ermenistan kanadı, toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB başkanı Charles Michel'in de katılacağını duyurmuştu.

TÜRKİYE'NİN DE KATILMASINI ŞART KOŞMUŞTU

Bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in toplantıya katılmama kararı aldığı açıklandı. Aliyev'in bu kararının ardından Türkiye'nin toplantıya katılması şartının kabul görmemesi yer alıyor.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, İspanya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aliyev, Türkiye'nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Paşinyan'la görüşmeyi reddeti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aliyev, Türkiye'nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Paşinyan'la görüşmeyi reddeti - Son Dakika
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