Azerbaycan, Türkiye'nin "Koruyucu Aile Sistemi" tecrübesinden istifade edecek - Son Dakika
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Azerbaycan, Türkiye'nin "Koruyucu Aile Sistemi" tecrübesinden istifade edecek

24.04.2022 12:46

Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, Türkiye'nin "Koruyucu Aile Projesi"nin kendileri için faydalı olacağını belirterek, "Onun bizim sistemle örtüşen kısımlarını değerlendireceğiz.

Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, Türkiye'nin "Koruyucu Aile Projesi"nin kendileri için faydalı olacağını belirterek, "Onun bizim sistemle örtüşen kısımlarını değerlendireceğiz. Şu an Azerbaycan'da bulunan modeli iyileştirmek için Türkiye tecrübesinden istifade edeceğiz." dedi.

Muradova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasında siyasi, iktisadi, kültürel, insani ilişkilerin mevcut olduğunu vurgulayarak, Azerbaycan ve Türkiye'nin tüm dönemlerde birbirine destek verdiğini ve olumlu tecrübelerini benimsediklerini söyledi.

Son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin en yüksek seviyeye ulaştığını dile getiren Muradova, "Bunun da temeli; halklarımızın birbiriyle olan ilişkileri, devlet başkanları ve parlamentolar arasında var olan dostluk ve karşılıklı yardıma dayanan münasebetlerdir." ifadesini kullandı.

Azerbaycan ve Türkiye'nin bölgede ve dünyada son dönemde yükselen rolüne işaret eden Muradova, bütün dünyanın iki ülkeyi birbirine en yakın, en çok destek veren "bir millet iki devlet" olarak tanıdığını dile getirdi.

Muradova, Türkiye temaslarında beklediğinden daha iyi sonuçlar elde ettiğini aktararak, üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve tüm konuları masada müzakere ettiklerini kaydetti.

"Önümüzdeki dönem için bu sene anlaşmaları gözden geçirmek niyetindeyiz"

Muradova, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile yaptığı ikili görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Aile, kadın ve çocuklarla alakalı meseleleri beraber idare etmek, olumlu tecrübeleri benimsemek, birbirinin kazandığı başarılardan istifade etme imkanları konuşuldu. Örtüşen tüm alanlarda iş birliği yapma anlaşmasına vardık. Şimdiye kadar Türkiye ile Azerbaycan arasında bu tarz iki anlaşma vardı. 2006'ya kadar bir anlaşma vardı, kadın problemleri konusuna dair ve 2011'de diğer bir anlaşma daha yapılmıştı aile, kadın ve çocuk problemlerini kapsayacak şekilde. Fakat üzerinden çok süre geçtiği için ve yeni dönem, yeni gerçekleri hesaba katarak önümüzdeki dönem için bu sene anlaşmaları gözden geçirmek niyetindeyiz."

"Türkiye'nin koruyucu aile projesi bizim için çok faydalı olur"

Muradova, karşılıklı istişareler, çalışma grupları oluşturmak ve faaliyet planlamaları hazırlamak için yakın dönemde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ın Bakü ziyaretini ayarlama niyetinde olduklarını belirtti.

Türkiye'deki "Koruyucu Aile Projesi"ne ilişkin de Muradova şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın şimdiye kadar bu alanda kendi tecrübelerini kullanarak aynı zamanda diğer iyi ilişkilerimiz bulunan ülkelerin tecrübesinden faydalandık. Neden Türkiye'nin yıllarca sınavlardan geçerek elde ettiği tecrübelerini Azerbaycan'da tatbik etmeyelim?

Türkiye'nin Koruyucu Aile Projesi bizim için çok faydalı olur, onun bizim sistemle örtüşen kısımlarını değerlendireceğiz. Şu an Azerbaycan'da bulunan modeli iyileştirmek için Türkiye tecrübesinden istifade edeceğiz."

Azerbaycan, Türkiye'nin Koruyucu Aile Sistemi tecrübesinden istifade edecek
Azerbaycan, Türkiye'nin Koruyucu Aile Sistemi tecrübesinden istifade edecek
Azerbaycan, Türkiye'nin Koruyucu Aile Sistemi tecrübesinden istifade edecek
Azerbaycan, Türkiye'nin Koruyucu Aile Sistemi tecrübesinden istifade edecek

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Koruyucu Aile, Azerbaycan, Türkiye, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan, Türkiye'nin 'Koruyucu Aile Sistemi' tecrübesinden istifade edecek - Son Dakika


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