Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'dan "Eternity-2019" ortak tatbikat

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'ın katılımıyla, "Eternity-2019" bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı yapılacak.



Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Askeri Oyun Merkezi'nde ve çölde başlayacak tatbikatta üç ülkenin askeri birimleri ve ilgili devlet kurumlarının temsilcileri bölgesel ekonomik projelerin korunmasına yönelik görevler icra edecek.



Tatbikat 6 Eylül'e kadar devam edecek. - BAKÜ