Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'dan "Eternity-2019" ortak tatbikat
53 dakika önce
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'ın katılımıyla, "Eternity-2019" bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:55 Kaynak: İHA
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'ın katılımıyla, "Eternity-2019" bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı yapılacak.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Askeri Oyun Merkezi'nde ve çölde başlayacak tatbikatta üç ülkenin askeri birimleri ve ilgili devlet kurumlarının temsilcileri bölgesel ekonomik projelerin korunmasına yönelik görevler icra edecek.
Tatbikat 6 Eylül'e kadar devam edecek. - BAKÜ
ABD Savunma Bakanlığıdan F-35 açıklaması: Türkiye bir müttefiktir Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı 3-1 ile geçti! "Sigaraya 5 TL zam yapıldı" iddiası yalanlandı Usta sanatçı Bedia Akartürk "Türkiye için bir şans" diyerek Erdoğan'a övgüler yağdırdı