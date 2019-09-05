Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'ın "Eternity-2019" ortak tatbikatı devam ediyor
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'ın katılımıyla düzenlenen "Eternity-2019" tatbikatı çölde yapılan görevlerle devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:15 Kaynak: İHA
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'ın katılımıyla düzenlenen "Eternity-2019" tatbikatı çölde yapılan görevlerle devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çölde yapılan tatbikatta senaryoya göre, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan askerlerinin Bakü-Tiflis- Ceyhan petrol hattı, Bakü-Tiflis- Erzurum doğalgaz boru hattı ve Bakü-Tiflis- Kars demiryolu hattının güvenliğini sağlamak, olası terörist gruplarıyla mücadele etmek ve hasarların ortadan kaldırılmasıyla ilgili görevlerin gerçekleştirildiği belirtildi. Tatbikat 6 Eylül'e kadar devam edecek.
(Kamil Nadirli/İHA)
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