Azerbaycan Türkiye'ye sahra hastanesi gönderiyor - Son Dakika
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Azerbaycan Türkiye'ye sahra hastanesi gönderiyor

06.02.2023 21:10
Azerbaycan Türkiye'ye sahra hastanesi gönderiyor

Azerbaycan, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden zarar görenler için iki uçak insani yardım gönderecek.

Azerbaycan, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden zarar görenler için iki uçak insani yardım gönderecek.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı üzerine insani yardım malzemeleri taşıyan 2 uçağın yakın zamanda Türkiye'ye hareket edeceği bildirildi.

Açıklamada, uçaklardan birinde tam teçhizatlı sahra hastanesinin bulunduğu belirtildi. Deprem bölgelerinden birinde kurulacak hastanede Azerbaycanlı doktorlar görev yapacak.

Diğer uçakta ise çadır, battaniye ve ısıtıcı gibi malzemeler yer alıyor.

Azerbaycan, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye 420 personel göndermişti.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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