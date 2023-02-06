Diğer uçakta ise çadır, battaniye ve ısıtıcı gibi malzemeler yer alıyor.

Azerbaycan , Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden zarar görenler için iki uçak insani yardım gönderecek.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Azerbaycan Türkiye'ye sahra hastanesi gönderiyor - Son Dakika

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