Son Dakika Haberleri: Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü'de bugün başlıyor
Son Dakika Dünya Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü'de bugün başlıyor

Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü'de bugün başlıyor

6 saat önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı'nda, Türkiye'yi Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak temsil edecek.

Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü'de bugün başlıyor, System.String[]

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Azerbaycan- Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı'nda, Türkiye'yi Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak temsil edecek.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün başlaşacak toplantıda iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin mevcut durumu ve gelecek dönemde yapılacak faaliyetler üzerine müzakere edileceğini açıkladı. Toplantıda, Türk heyetine Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak, Azerbaycan heyetine ise Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Kerim Veliyev başkanlık edecek. 3 gün sürecek olan Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantıları, 2007'den bu yana ilk kez yapılıyor.


Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşini yakaladığını doğruladı
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken rapor: Türkiye ekonomisi zorlu dönemden çıktı İskeçe'de durdurulan Türkiye'den gönderilen donduruculu tırda 41 mülteci bulundu 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu "Dedeyle aran nasıl?" sorusunu tiye aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 18:09:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü'de bugün başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]