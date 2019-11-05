Son Dakika Haberleri: Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü'de başladı
Son Dakika Güncel Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü'de başladı

Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü'de başladı

6 saat önce

12. Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü'de başladı.

Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü'de başladı, System.String[]

12. Azerbaycan- Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü'de başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Kerim Veliyev eş başkanlığındaki toplantıda bölgesel güvenlik konulu brifingler verildi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin mevcut durumu ve yapılacak faaliyetler müzakere edildi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 2020 askeri iş birliği faaliyet planının belirleneceği toplantı 7 Kasım'da sona erecek.

Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:18 Kaynak: AA
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