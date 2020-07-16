Azerbaycan Türklerinden Ermenistan'a tepki - Son Dakika

Azerbaycan Türklerinden Ermenistan'a tepki

Uşak Üniversitesi Diaspora Gençleri tarafından düzenlenen basın açıklamasında Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a tepki gösterildi.

Uşak Üniversitesi Diaspora Gençleri tarafından düzenlenen basın açıklamasında Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a tepki gösterildi.


Ata Park'ta düzenlenen açıklamaya Uşak Üniversitesi Diaspora Gençlerinden 15 Azerbaycan Türkü öğrenci katıldı. Yapılan açıklamaların ardından "Karabağ bizimdir bizim olacak" ve "Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık" sloganları atıldı. Uşak Üniversitesi Diaspora Gençleri İl Koordinatörü Ramin Seyidov, 12 Temmuz 2020 tarihinde Ermenistan silahlı kuvvetlerinin, Azerbaycan'a karşı işgal saldırısında bulunduğunu, ağır silahlar kullanarak Azerbaycan mevzilerini bombaladığını, sivil halkı hedef alarak ateş açtıklarını ifade etti. Seyidov, "Onlarca sivil vatandaş ve bizleri koruyan askerlerimiz şehit oldular. Bu olaylar sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, konuşmalarında Ermenistan'ın işgalci saldırılarının devam etmesi taktirde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Azerbaycan Ordusuna destek olarak gideceğini belirttiler. Ayrıca Dışişleri Bakanı sayın Mevlüt Çavuşoğlu da Ermenistan'a 'Akıllarını başlarına alsınlar' dedi. Zaten Türkiye, her zaman olası savaş durumunda açık açık her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu söylüyor. Ne mutlu biz Azerbaycanlılara ki Türkiye gibi kardeşimiz var. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği sözlere istinaden, biz de 'Türkiye'nin sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir' diyoruz. Ermenistan her taraftan bize karşı saldırılar düzenledi. Tabi bizim askerlerimiz de bu saldırıların karşısında dik durdu ve düşmana gereken cevabı verdi. Görüyorsunuz, Ermenistan'ın haksız, işgalci olduğuna dair uluslararası kanunlar olmasına rağmen, hala işgalci politikayı sürdürüyor. Demek ki neymiş? Ermenistan terörist, Vandal, işgalci ve şoveniz bir devlettir. Ayrıca şuan işgal altında bulunan Karabağ'daki Ermenileri çıkaracaktır. Çünkü Karabağ Azerbaycan toprak bütünlüğüne aittir ve Azerbaycan toprağıdır" dedi. - UŞAK

Uşak Üniversitesi, Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 18:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Türklerinden Ermenistan'a tepki - Son Dakika
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