Son dakika! Azerbaycan, gözaltındaki 10 askeri Ermenistan'a iade etti - Son Dakika

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesi, 10 Ermeni askerinin ülkelerine iade edildiğini duyurdu.

Açıklamada, gözaltında tutulan Ermeni askerlerin, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in girişimiyle 14 Aralık'ta, Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında yapılan üçlü görüşme ve Aliyev ile Michel arasında gerçekleşen ikili görüşme sonucu ve hümanizm ilkelerine bağlılığının tezahürü olarak iade edildikleri bildirildi.

Avrupa Konseyinin ara buluculuğu ile iade edilenlerin 16 Kasım'da iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde provokasyon girişiminde bulunurken gözaltına alınan askerler olduğu kaydedildi.