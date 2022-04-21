Azerbaycan, Ukrayna'ya insani yardım gönderdi - Son Dakika
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Azerbaycan, Ukrayna'ya insani yardım gönderdi

21.04.2022 14:36
Azerbaycan, Ukrayna'ya insani yardım gönderdi

Azerbaycan, Ukrayna'ya ilaç ve gıda malzemelerinden oluşan insani yardım yolladı.

Azerbaycan, Ukrayna'ya ilaç ve gıda malzemelerinden oluşan insani yardım yolladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, değeri 3,37 milyon manat (yaklaşık 2 milyon dolar) olan ilaç ile 1 milyon manat (yaklaşık 600 bin dolar) olan gıda ürünlerinden oluşan 170 tonluk insani yardım malzemelerini taşıyan uçağın öğlen saatlerinde Haydar Aliyev Havalimanı'ndan kalktığı bildirildi.

Yardımın önce Varşova'ya oradan da Ukrayna'ya ulaştırılacağı kaydedildi.

Azerbaycan daha önce de iki kez doğrudan Ukrayna'ya, bir kez de Ukraynalı göçmenlere ulaştırılmak üzere Moldova'ya insani yardım göndermişti.

Bakanlığın açıklamasına göre Azerbaycan Ukrayna'daki durum nedeniyle bugüne kadar toplam 27,6 milyon manat değerinde (yaklaşık 15 milyon avro) 720 ton insani yardım gönderdi.

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Azerbaycan, Ukrayna, dolar, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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