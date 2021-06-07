Azerbaycan üniversiteleriyle akademik iş birliği - Son Dakika

Altınbaş Üniversitesi, Azerbaycan'daki dört üniversite ile ikili akademik iş birliği anlaşmaları imzaladığını duyurdu. Öğrencilere aynı anda her iki ülkeden de diploma imkanı sağlanması amaçlanıyor.

Azerbaycan ile Türkiye arasında bilim ve eğitim iş birliğinin artırılması hedefiyle Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Çağrı Erhan ve beraberindeki heyet, Azerbaycan'ı ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

Heyet, Bakü'de bulunan üniversiteleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında söz konusu üniversitelerle akademik ikili iş birlikleri için anlaşmalar imzalandı. Bu çerçevede Altınbaş Üniversitesi ile Azerbaycan üniversiteleri uluslararası konferans ve çift diploma programları geliştirme konusunda da görüşmelerde bulundular.

ORTAK BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Azerbaycan ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulunan Erhan, "Kendi alanlarındaki en iyi dört üniversite ile karşılıklı kurumsal yarar adına eğitim ve araştırma faaliyetlerinde iş birliğine gideceğiz. Ortak bilimsel çalışmalar yürüteceğiz, konferanslar ve sempozyumlar düzenleyeceğiz, eğitim-öğretimde yaz okulu ve ortak diploma programları gibi ortak müfredat faaliyetlerinde bulunacağız" dedi.

AKADEMİSYEN - ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI

Azerbaycan üniversiteleriyle ortak akademik ve bilimsel yayınlar yapma konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Erhan, "Lisans ve lisansüstü öğrenci ve akademisyen değişimi alanlarındaki iş birlikleriyle de kardeş ülke Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkiler pekişecektir" diye konuştu.

Uluslararası anlaşmaların önemine dikkat çeken Erhan şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitemizin üzerinde yoğunlaştığı, büyük önem verdiği uluslararasılaşma konusunda bu tür anlaşmalar büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda hem tarihsel hem de kültürel bağımız bulunan kardeş ülkemiz Azerbaycan ile yaptığımız bu tür uluslararası anlaşmalar, mahiyetinden dolayı ayrı bir öneme de sahip."

"DUYGUDAŞLIĞIN DERİNLEŞMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Türkiye'de üniversite eğitimi almak isteyen Azerbaycanlı öğrencilere en iyi imkanları sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini söyledi. Türkiye'deki üniversitelere gelmeyi arzulayan öğrencilerin kendilerine daha kolay ulaşabilmesi için iletişim kanalları açılmasına yönelik çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Erhan, "Azerbaycan ziyaretimiz sırasında, kardeş ülkedeki Altınbaş Üniversitesi mezunları ile de görüştük. Bu tür temaslar, Altınbaş Üniversitesi mezunları arasındaki duygudaşlığın derinleştirilmesini, mezunlarımızın üniversitemize yönelik aidiyet duygusunun derinleştirilmesini sağlamayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.