Son Dakika Haberleri: Azerbaycan Uyruklu Genç Evinde Ölü Bulundu

Azerbaycan Uyruklu Genç Evinde Ölü Bulundu

10 dakika önce

Azerbaycan uyruklu genç evinde ölü bulundu Ev arkadaşının annesi eve gelince banyoda görüp sağlık ekiplerini aradıANTALYA - Antalya'da Azerbaycan uyruklu 34 yaşındaki Saleh Abdullayev evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

Azerbaycan uyruklu genç evinde ölü bulundu
Ev arkadaşının annesi eve gelince banyoda görüp sağlık ekiplerini aradı

ANTALYA - Antalya'da Azerbaycan uyruklu 34 yaşındaki Saleh Abdullayev evinin banyosunda ölü olarak bulundu. Gencin cesedi ev arkadaşanın annesi tarafından bulundu.
Olay, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 518 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azeri uyruklu 34 yaşında Saleh Abdullayev'in 4 gün önce Adana'ya giden ev arkadaşının annesi, öğlen saatlerinde eve geldi. Banyonun içerisinde Abdullayev'in hareketsiz yattığını fark eden kadın, polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerime olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Bir süre önce turizm sektöründe çalıştığı öğrenilen Saleh Abdullayev'in, en son sabah saatlerinde köpeğini gezdirdiği belirtilirken, Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından gencin cenazesi, kesin ölümü belirlenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:39 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Müslüm Gürses'in Menajerinden Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Yoğun Bakımda Ağladı Şenol Güneş, Kagawa'nın Gelişi Sonrası Sistemi Değiştiriyor

Marmara'da Ürküten Görüntü! Yarım Tonluk Ölü Orkinoslar, Karaya Vurdu Yağmurdan Sonra Oluşan Gölete Düşen Minik Mehmet Öldü! O Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 16:49:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Azerbaycan Uyruklu Genç Evinde Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]