Azerbaycan Uyruklu Genç Evinde Ölü Bulundu

Azerbaycan uyruklu genç evinde ölü bulundu Ev arkadaşının annesi eve gelince banyoda görüp sağlık ekiplerini aradıANTALYA - Antalya'da Azerbaycan uyruklu 34 yaşındaki Saleh Abdullayev evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

Azerbaycan uyruklu genç evinde ölü bulundu

Ev arkadaşının annesi eve gelince banyoda görüp sağlık ekiplerini aradı



ANTALYA - Antalya'da Azerbaycan uyruklu 34 yaşındaki Saleh Abdullayev evinin banyosunda ölü olarak bulundu. Gencin cesedi ev arkadaşanın annesi tarafından bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 518 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azeri uyruklu 34 yaşında Saleh Abdullayev'in 4 gün önce Adana'ya giden ev arkadaşının annesi, öğlen saatlerinde eve geldi. Banyonun içerisinde Abdullayev'in hareketsiz yattığını fark eden kadın, polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerime olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bir süre önce turizm sektöründe çalıştığı öğrenilen Saleh Abdullayev'in, en son sabah saatlerinde köpeğini gezdirdiği belirtilirken, Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından gencin cenazesi, kesin ölümü belirlenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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