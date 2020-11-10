Azerbaycan uyruklu Sevinç'ten zafer şiirleri - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Azerbaycan uyruklu Sevinç Memmedova, Azerbaycan'ın zaferini yazdığı şiirle kutladı.

Dağlık Karabağ'dan gelen zafer haberi tüm kardeş ülkede ve Türkiye'de coşkuyla karşılandı. Azerbaycan'da vatandaşların, Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan'a karşı alınan tarihi zafer kutlamaları sabah saatlerine kadar devam etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında Karabağ konusunda müjdeli haberlerinin sonrasında Azerbaycanlılar sokağa çıkma yasağına rağmen zafer kutlaması için sokaklara döküldü. Yıllardır beklenen tarihi zafer, Türkiye'de de coşkuyla karşılandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde de 2 yıl önce şiir yazmaya başlayan ve şuana kadar Azerbaycan ve Türkiye konulu 500'den fazla şiir yazdığını ifade eden Azerbaycan uyruklu 44 yaşında Sevinç Mehmedova, aldığı sevinçli haberi şiir yazarak kutladı. Haberi aldıkları gece sabaha kadar sevinçten uyuyamadığını ve şiir yazdığını ifade eden Mehmedova, "2018 yılından bu yana şiir yazıyorum. Şu ana kadar Azerbaycan ve Türkiye hakkında şiirler yazdım. Çok yazdım ama yeni yeni ilerliyorum. 500'den fazla şiir yazdım, çok sayıda defterim doldu. Üzerinde çalıştıklarım da var. Yazdığım şiirler Azerbaycan ve Türkiye konulu şiirler. Son olarak da Karabağlar'ı aldık ve onun sevincine hitaben de bir şiir yazdım. Zaten sabaha kadar uyumadık. Cumhurbaşkanımız bizi sevindirdi. İnşallah ilerleyen günlerde bu şiirleri kitap haline getirip herkesin okumasını istiyorum" diye konuştu. - ORDU