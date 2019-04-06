Azerbaycan Uyruklu Üniversite Öğrencisi 5. Kattan Düştü

Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi 5. kattan düştüKARAMAN - Karaman'da Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi 5. kattan yere düşerek ağır yaralandı.

Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi 5. kattan düştü



KARAMAN - Karaman'da Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi 5. kattan yere düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Fenari Mahallesi Folla Fenari Caddesi üzerinde bulunan Başkonak Apartmanı'nın 5'nci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencisi Azerbaycan uyruklu Hamdamin Balakıshıyev (22), henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu dairenin penceresinden yere düştü. Herkesin gözü önünde yaklaşık 15 metre yüksekten beton kaldırım üzerine düşen Balakıshıyev, çağırılan ambulansla hemen Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun büyük bir bölümünde kırıklar olduğu öğrenilen Balakıshıyev'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis, güvenlik tedbiri alırken, olay yeri inceleme ekibi de çalışma yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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