Azerbaycan, vatandaşlarını Türkiye'den tahliye ediyor - Son Dakika

Azerbaycan, vatandaşlarını Türkiye'den tahliye ediyor

Azerbaycan, vatandaşlarını korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'den tahliye ediyor.

Azerbaycan, vatandaşlarını Türkiye'den tahliye ediyor, System.String[]

Azerbaycan, vatandaşlarını korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'den tahliye ediyor.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinden verilen bilgiye göre 174 Azerbaycan vatandaşı daha korona virüs salgını nedeniyle bugün Türkiye'den tahliye edilecek. Yaşlı, hasta, çocuklu ve zor durumdaki ailelerin çoğunlukla yer alacağı tahliye uçuşu İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada, daha önce 215 Azerbaycan vatandaşının tahliye edildiği ve bugün yapılacak tahliye uçuşunda ise 174 Azerbaycan vatandaşının daha Bakü'ye getirileceği kaydedildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele önlemleri kapsamında, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki hava ve kara yoluyla seyahat 15 Mart'tan bu yana askıya alınmıştı. - BAKÜ

Azerbaycan, İstanbul, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 12:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan, vatandaşlarını Türkiye'den tahliye ediyor - Son Dakika

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