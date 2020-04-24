Azerbaycan ve Cezayir'den getirilen 432 Türk, Malatya'da karantinada - Son Dakika

AZERBAYCAN ve Cezayir'den özel uçakla getirilen 432 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında 14 günlük karantinaya alındı.

Koronavirüs salgınının ardından Azerbaycan'daki 182 ve Cezayir'deki 250 Türk vatandaşı, alınan tahliye kararı sonrası özel uçakla Malatya'ya getirildi. Erhaç Havalimanı'na indirilen uçaklardaki vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından otobüslere bindirildi. Yurt dışından gelen yolcular, daha sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurtlarına getirildi. Görevli ekiplerinin salgına karşı tedbirler aldığı yurtta, dezenfekte edilen odalara yerleştirilen 432 kişinin karantina sürecince ihtiyaçları Valilik, Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde karşılanacak. Yurt dışından gelen Türk vatandaşları kentteki 14 günlük karantina sonrası sağlık problemi olmaması durumunda memleketlerine gönderilecek. Otobüslerden inen vatandaşlar, yaşadıkları ve çalıştıkları ülkelerin koronavirüse karşı güvensiz olduğu için Türkiye'ye geri döndüklerini söyledi. Bazı vatandaşlar da ülkelerine geri döndükleri için gözyaşlarına hakim olamadı.