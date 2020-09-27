Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ çatışması

Ermenistan ve Azerbaycan arasında, tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesinde çatışma çıktı.

En az bir Azerbaycan helikopteri Ermenistan tarafından düşürüldü.

Azerbaycan ön cephedeki bombardımana yanıt verdiklerini, Ermenistan bombardımanında sivillerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sıkıyönetim ve seferberlik ilan eden Ermenistan da en az bir kadın ve bir çocuğun bombardımanda hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın hava saldırısı ve top atışları gerçekleştirdiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı iki tarafa da çatışmaları durdurma çağrısı yaptı.

Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından iki ülke de Dağlık Karabağ'da hak iddia ediyor.

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan'a ait olan bölgenin büyük kısmı, bugün Ermenistan işgali altında bulunuyor.

Bölgedeki gerilim son aylarda yükselişte.

Temmuz ayında yaşanan çatışmalarda da 16 kişi ölmüş, Azerbaycan başkenti Bakü'de Dağlık Karabağ'ın kontrolünü geri almak için seferberlik ilan edilmesi amacıyla son yılların en büyük gösterisi gerçeklemişti.

Taraflar ne dedi?

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Pazar günü yerel saatte 08.10'da sivil yerleşimlerine saldırıya geçtiğini açıkladı.

İki Azeri helikopteri, üç insansız hava aracı ve üç tank yok ettiğini açıklayan Ermenistan, "Yanıtımız ölçülü olacak, durumun sorumlusu Azerbaycan'ın askeri-siyasi liderliğidir" dedi.

Azerbaycan ise "Ermenistan'ın sınırdaki muharebe faaliyetlerini sonlandırmak ve sivillerin güvenliğini sağlamak için karşı saldırıya geçtik" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, köylere yönelik bombardımanda ölü ve yaralılar olduğunu, altyapının zarar gördüğünü söyledi.

Bir helikopterin düştüğünü ve içindekilerin kurtulduğunu belirten Azerbaycan, 12 Ermeni hava savunma sisteminin imha edildiğini açıkladı.

Bölgede 2016 yılında da dört gün süren çatışmalar yaşanmıştı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı yıllardır sorunun çözümü için arabuluculuk faaliyeti yürütüyor.

Rusya, Fransa ve ABD'nin yer aldığı Minsk Grubu'nun da benzer yöndeki faaliyetleri henüz bir sonuç vermiş değil.

Türkiye'den tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, " Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin bu ?sabah ateşkesi ihlal ederek cephe hattında Azerbaycan ordusu ile Terter rayonuna bağlı Kapanlı, Ağdam rayonuna bağlı Çıraklı ve Ortakerbent, Fuzuli rayonuna bağlı Alhamlı ve Şükürbeyli ve Cebrail rayonuna bağlı Çocukmercanlı köylerini ağır silahlarla yoğun şekilde ateşe tuttuğunu öğrendik" dedi ve ekledi:

"Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu süreçte, tek yürek olarak Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız."

Savunma Bakanı Hulusi Akar " Kafkasya'da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan'ın saldırgan tutumudur" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Ermenistan'ın saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada 'Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan bir kere daha hukuk tanımaz bir provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan'a bağlı katliam şebekeleri bu saldırılarla insanlık suçu işliyor Ermenistan'a karşı uluslararası toplum sesini yükseltmelidir' dedi.