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Azerbaycan ve Ermenistan arasında dün yaşanan çatışmalarda bir Azerbaycan askeri hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC

Azerbaycan ve Ermenistan arasında dün yaşanan çatışmalarda bir Azerbaycan askeri hayatını kaybetti

24.07.2021 13:04
Azerbaycan ve Ermenistan arasında dün yaşanan çatışmalarda bir Azerbaycan askeri hayatını kaybetti, System.String[]

Azerbaycan ve Ermenistan arasında cuma günü yaşanan çatışmalar neticesinde bir Azerbaycan askeri hayatını kaybetti, üç Ermenistan askeri yaralandı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında cuma günü yaşanan çatışmalar neticesinde bir Azerbaycan askeri hayatını kaybetti, üç Ermenistan askeri yaralandı.

Dağlık Karabağ bölgesinde geçen yıl altı hafta boyunca süren çatışmalar, 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sonra ermişti.

Rusya'nın arabulucu olduğu ateşkes anlaşması kapsamında Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmişti.

AFP'ye göre geçen yılki savaşta 6.500 kişi hayatını kaybetti.

Bu savaşın ardından son aylarda iki ülke arasındaki sınırda arada sırada birtakım atışların yapıldığı aktarılıyor.

Bu atışların gerilimi tekrar körüklenmesinden endişe ediliyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Ermenistan ordusunun Kelbecer bölgesindeki askerlerine doğru ateş açtığını, bunun neticesinde bir askerinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Ermenistan ise olayın başlamasından ötürü Azerbaycan ordusunu sorumlu tutarak askerlerinin yaralandığını belirtti.

Çatışmalar akşam saatlerinde de devam etti.

Diğer yandan Ermenistan hava savunma güçleri Azerbaycan'a ait bir İHA'nın dün hava sahasına girmesini İHA'yı düşürerek engellediklerini aktardı.

Azerbaycan ise bu iddiayı reddederek İHA uçurmadıklarını belirtti.

Bugün ise bölgenin sakin olduğu dile getirildi.

"Sivillere tehlike arz ediyor"

Ermenistan İnsan Hakları Ombudsmanı Arman Tatoyan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada çatışmaların sivil hayatlara tehlike arz ettiğini ve barış içinde yaşamalarına zarar verdiğini aktardı.

Mayıs ayında Ermenistan Azerbaycan ordusunu güney sınırını geçerek iki ülkenin ortak bir gölünü kuşatmakla suçlamıştı; o dönemden beri iki ülke arasındaki ilişkiler gergin seyrediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, perşembe günü AzTV televizyonunda verdiği röportajda Ermenistan'ın kendi bölgesi olarak saydığı Sünik için, "Burası bizim atalarımızın toprağı, kendi topraklarımızdayız" dedi.

Aliyev mayıs ayında ise iki ülke arasında barış görüşmelerinin yürütülmesine hazır olduklarını aktarmıştı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında dün yaşanan çatışmalarda bir Azerbaycan askeri hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı, Azerbaycan, Ermenistan, Cuma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Azerbaycan ve Ermenistan arasında dün yaşanan çatışmalarda bir Azerbaycan askeri hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

BBC

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